شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد وإليسا ووليد توفيق ينعون أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، بعد إعلان وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع مع المرض، ليتصدر اسم الأمير الراحل قوائم الأكثر تداولاً وتغريداً عبر مختلف المواقع لتقديم واجب العزاء للشعب الكويتي.

وبعد لحظات من إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تصدر هاشتاج "الكويت" قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر موقع تويتر في الوطن العربي لتقديم واجب العزاء والمواساة للشعب الكويتي الشقيق في وفاة أمير دولة الكويت.



الكويت

وحظي الهاشتاج على عشرات الالاف من التغريدات خلال دقائق من تدشينه، ليضم عدد كبير من صور وفيديوهات أمير دولة الكويت الراحل ولقاءه مع الكثير من قادة العالم خلال السنوات الماضية.

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كما سارع عدد كبير من النجوم والمشاهير على تقديم واجب العزاء للشعب الكويتي الشقيق، بنشر صور الشيخ صباح الأحمد الجابر عبر حساباتهم المختلفة عبر مواقع السوشيال ميديا، منهم النجمة نبيلة عبيد التي كتبت عبر حسابها الشخصي قائلة " انعى ببالغ الحزن والاسى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه، لتفقد الامه العربية والإسلامية زعيما عظيما و بعد عمر حافل بالعطاء و الانجازات في خدمة شعب الكويت و الامه العربية، وخالص العزاء للكويت شعبا و حكومة و قيادة".

بينما كتبت النجمة اللبنانية إليسا " كل التعازي لشعب الكويت على وفاة الأمير الشبخ صباح الأحمد الجابر الصباح. شخصية استثنائية الها كتير من الأفضال على العالم العربي وعلى لبنان. أحر التعازي للكويتيين والصلوات لروحو"، وحرص الفنان وليد توفيق على نعي أمير دولة الكويت وكتب قائلاً " قلبي مع اهلي في الكويت، أحرّ التعازي القلبية بوفاة صاحب السموّ الشيخ ‫صباح الأحمد الصباح، الامير الوالد والحاكم المحبوب والمحب للبنان واهله.. تغمده الله بواسع رحمته".