شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط مجموعات التقوية للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الضوابط العامة لمجموعات التقوية للطلاب فى المدارس، أثناء العام الدراسى 2020 - 2021، التى جاءت كالتالى:-

- تنظم مجموعات تقوية اختيارية فى المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادى مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسى لهم بتلك المواد.

- تكون المادة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين فى الاسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية.

- يتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس فى لوحة إعلانات لمجموعات التقوية.

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- تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.



صفوف النقل:-

يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم.



الشهادتان الإعدادية والثانوية:

- تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحى المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

- يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن 25%.