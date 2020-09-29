شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بإعلان حالة الحداد بجميع أنحاء الجمهورية لمدة 3أيام لوفاة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الاول من أكتوبر 2020.. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن اليوم الثلاثاء، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.
ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفاة المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.
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