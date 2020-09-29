شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء لمدة 8 ساعات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقطع المياه لمدة 8 ساعات مساء غدا الأربعاء نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطى مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتى تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبرى ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق "حى بولاق الدكرور – أرض اللواء".

وأكدت المحافظة أن مدة الانقطاع من المقرر أن تستمر 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء غدا الأربعاء، حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس .

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وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

يذكر أنه يتم إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها، ويكون مسار المشروع يمتد من الطريق الدائرى جنوباً "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالاً "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) مترًا.

ويعتبر المحور من الشرايين المهمة التى تربط العديد من الكتل السكنية "المنيب– العمرانية– بولاق الدكرور– العجوزة– أرض اللواء– إمبابة– الوراق– أوسيم– روض الفرج"، ويقوم المحور على أساس الاستفادة من مسار المجرى المائى، بالإضافة إلى الطريق المحيط بترعة الزمر لخلق محور مرورى سريع بعرض يتراوح من 35 – 55 مترًا، ويختصر زمن الرحلة على امتداد خط المحور إلى 10 دقائق تقريبًا.