شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينعى أمير الكويت: الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدا من أغلى رجالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ 91 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الشخصي "أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها،وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً، أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد"برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.