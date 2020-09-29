شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالى يكشف خطة إنشاء 27 جامعة تكنولوجية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى، إن شباب مصر قادرين على جعل بلادنا فى مقدمة أفضل الدول، من خلال الابتكار، موجها التحية لطالبات التعليم الفنى المشاركين فى برنامج " هى تقود"، الذى أطلقه المجلس القومى للمراة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تتعاون بشكل كبير مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم إنشاء جامعات تكنولوجية، مضيفا: ولدينا خطة للتوسع فى أعدادها لتصبح 27 جامعة فى كل المحافظات، من بينهم 3 تم إنشاؤهم فعليا، وهناك 6 جارى العمل عليهم.

من جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمراة، إن ما لمسناه من طالبات التعليم الفنى يجعلنا نشعر بالفخر بكل طالبات التعليم الفنى، وخاصة عندما يصبحن رائدات أعمال، موجهة الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على ما لمسته فى طالبات التعليم الفنى المشاركات في برنامج "هى تقود"، مضيفة: سنشكل مجموعة روابط للطالبات من خريجى البرنامج سواء الفائزين أو من لم يوفقوا، وذلك بالتزامن مع استمرار إجراء دورات تدريبية مكثفة للطالبات.

وأضافت حلال كلمتها، بالمؤتمر المنعقد الآن بالمجلس القومى للمرأة: سيساعدنا فى ذلك وزارة التربية والتعليم، ليصبح لدينا مئات الفتيات خريجى البرنامج لتغيير التعليم الفنى، لأنه من سيقود المستقبل، واليوم أقول أننا كسبنا كل الطالبات الذين تدربوا ببرنامج هى تقود.

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ووجهت حديثها للدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قائلة: أكل العيش مهم، وفتح مجال يسهم فى توفيره ومساعدة الفتيات أمر هام.