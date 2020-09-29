شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكليفات من السيسي بالنهوض بقطاع الصحة ومضاعفة تمويل المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز خلال الفترة القادمة على الكليات التي تخدم سوق العمل، مضيفا أنه خلال جولته التفقدية لمحافظ كفر الشيخ تفقد مستشفى الطوارئ، مضيفا أن مستشفى الطوارئ ومعهد الأورام بكفر الشيخ يصل تكلفتهم الاجمالية إلى 3 مليارات جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بقطاع الصحة، ومضاعفة التمويل الخاص بعدد من المشروعات التنموية ومنها مشروع البتلو، مؤكدا أن أسعار اللحوم على مدار العامين الماضيين ثابتة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، يرافقه 6 وزراء ، قد قاموا بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ .

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وتفقد رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق، والتي يبلغ طولها 10كم.

و أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن القيمة التعاقدية للمشروع تبلغ 1.1 مليار جنيه، موضحاً أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتى الآن إلى 48 %، ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو 2021، مضيفاً أنه تم التوجيه أمس بإضافة 500 م للطريق، بما يسمح باستكمال الطريق الذى ينتهى عند أرض زراعية ، وذلك للسماح بالدخول إلى مدينة دسوق، وكذا مدينة قلين.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لسرعة دخول هذا الطريق المهم الخدمة، حيث إنه يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، ويُعد محورا حيويا.

وقدم اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال الجولة وصفا للمشروع، موضحاً في هذا الصدد أنه عبارة عن إنشاء طريق مزدوج جديد بعرض 11.25 متر بكل اتجاه، ويضم 3 حارات، إضافة إلى طبان مرصوف، كما يشمل إنشاء 13 كوبري علوي لإلغاء التقاطعات، وفي الوقت نفسه يتم في هذا المشروع إنشاء 9 أنفاق، إلى جانب أعمال الحمايات.