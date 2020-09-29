شكرا لقرائتكم خبر عن المرشد بقى قطة.. الطاعة العمياء نهج الجماعة الإرهابية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الطاعة العمياء من أهم شروط الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، فمنذ تأسيس الجماعة عام 1928 ورفعت هذا شعارا لها، تنفيذ الأوامر دون نقاش وأن تطيع القواعد قياداتها، وربما يكون هذا الأمر معلوما للكافة، لكن ما لم يكن معلوما أن هذا المبدأ ينطبق على صاحب أى منصب قيادى داخل الجماعة حتى وإن كان "حيوان".

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نعم.. هذا ما كشف عنه التسريب الصوتى الذى عرضه الإعلامى عمرو أديب، حيث أذاع مكالمة مسربة بين أحد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى في الفيوم وأحد العناصر بالشرقية، وكشفت المكالمة التي عرضها أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، اعتراض عناصر جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية على قرارات إبراهيم منير، ليرد القيادى قائلا: "لو أن قطة أسميت مرشدا لاتبعتها غامض العين".

هذه الجملة القصيرة دليل دامغ على اعتماد الجماعة الإرهابية على تغييب وعى عناصرها، عند انضمامك لهذا التنظيم عليك أن تتخلى عن عقلك من الأساس ولو نطقت "قطة" تعلوك في التنظيم بأمر عليك التنفيذ على الفور دون نقاش أو مجرد تفكير حتى.

وتعتبر جماعة الإخوان، أولى الجماعات المطبقة للبيعة، وهو ما أورده حسن البنا_ مؤسس الجماعة 1928- في كتابه "رسائل التعاليم"، مستطرقًا في عناصر البيعة إلى أنها ترتكز على (التضحية، الطاعة، الثقة، التجرد، الإخوة، الجهاد، والعمل).