شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى ينظر 100 طعن على انتخابات "مجلس النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 100 طعن قضائى، علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن على إدراج أسماء بعض المرشحين، وكذلك على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووصل عدد الطعون التى تنظرها المحكمة حتى الاآن 100 طعن قابلين للزيادة، فيما تستقبل جدول المحكمة مجددا حوالى 49 ليستمر نظرها والفصل فيها حتى الخميس المقبل، كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات.
جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءًا ، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية اليوم الثلاثاء ، لتبدء المحكمة الفصل غي الطعون ، في المهلة المحددة ، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا " ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب .
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