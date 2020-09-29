شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الكويتى يقطع البث ويذيع آيات من القرآن وسط أنباء عن وفاة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء، إن التليفزيون الرسمي قطع بثه ويذيع آيات من القرآن الكريم، وسط أنباء عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر "بيان" صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية. كما استقبل نائب أمير الكويت وولي العهد كل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وفي 23 يوليو الماضي، سافر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، وقبل سفره، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

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