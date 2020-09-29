شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية جريمة بحق الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيكون هناك منع تام وبات لأى بناء أخر غير مخطط، وأنه غير مقبول وغير مسموح لمخالفات البناء مرة أخرى لأنها جريمة فى حق الوطن ومصر ظلت تعانى من هذه الظاهرة على مدار 40 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تفقد خلال جولته التفقدية بمحافظ كفر الشيخ، مشروع تبطين وتأهيل الترع بالمحافظة، وأنه فيما يتعلق بعقود خطة تأهيل الترع على مستوى المحافظات، فقد وصل عدد العمليات الخاصة بهذه العقود إلى 408 عمليات، بإجمالى تكلفة تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، وذلك لإعادة تأهيل نحو 3463 كم، تم انتهاء من تنفيذ 265.3 كم منها حتى الآن.

وأكد مدبولى، على أهمية تبطين الترع فى الحفاظ على مواردنا المائية، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للانتهاء منها فى أسرع وقت، لافتا إلى أهمية تنفيذ مختلف الجوانب الفنية خلال عمليات تبطين الترع الرئيسية، بما يضمن عدم انهيار الطرق الواقعة على جانبى الترع

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه 6 وزراء، قد قاموا بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ.

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وتفقد رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ طريق مزدوج يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، والتى يبلغ طولها 10كم.

وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن القيمة التعاقدية للمشروع تبلغ 1.1 مليار جنيه، موضحًا أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت حتى الآن إلى 48 %، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2021، مضيفًا أنه تم التوجيه أمس بإضافة 500 م للطريق، بما يسمح باستكمال الطريق الذى ينتهى عند أرض زراعية، وذلك للسماح بالدخول إلى مدينة دسوق، وكذا مدينة قلين.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من كافة الاعمال الخاصة بالطريق وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لسرعة دخول هذا الطريق المهم الخدمة، حيث إنه يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق، ويُعد محورا حيويا.

وقدم اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال الجولة وصفا للمشروع، موضحًا فى هذا الصدد أنه عبارة عن إنشاء طريق مزدوج جديد بعرض 11.25 متر بكل اتجاه، ويضم 3 حارات، إضافة إلى طبان مرصوف، كما يشمل إنشاء 13 كوبرى علوى لإلغاء التقاطعات، وفى الوقت نفسه يتم فى هذا المشروع إنشاء 9 أنفاق، إلى جانب أعمال الحمايات.