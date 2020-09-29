أبرزها 9 أطنان كبدة فاسدة .. شرطة التموين تضبط 1232 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1232) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بمحافظة الجيزة)، بحوزته (9 أطنان "كبدة مستوردة") غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبطت الحملات مالك محل لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة البحيرة)، بحوزته ( 1,5 طن "دقيق حر" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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