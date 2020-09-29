محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تتواصل ضربات أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم الفساد الوظيفي واستغلال النفوذ وغسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. 3 دقائق هي مدة فيديو أعده قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية يرصد نتيجة الجهود الأمنية لجهاز الشرطة خلال 24 ساعة. وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تجارة مخدرات وعُملة بالملايين".. جهود مباحث الأموال العامة خلال يوم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.