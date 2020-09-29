اشتباه في ارتفاع ضغط الدم.. تفاصيل مناظرة النيابة للطفل المتوفى أثناء لعبه "بابجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشفت النيابة العامة أن الطفل المتوفى أمس الإثنين، أثناء لعبه "بابجي" داخل منزله ببورسعيد وصل إلى مستشفى السلام الدولي، وبه آثار دماءٍ بالأنف.

وأضافت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها انتقلت لمناظرة جثمانه وتبينت آثار دماء من الأنف امتدت إلى وجهه وعنقه، وآثار زُرقةٍ بغالب جسده، وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري عليه رجح أن سبب وفاته (اشتباه في ارتفاع مفاجئ بضغط الدم) ناتج عن السمنة المفرطة.

وسألت النيابة العامة والدَي المتوفي فشهدا برؤيتهما ابنهما ليلةَ وفاته منهمكًا في اللعب بهاتفه المحمول، ثم رأياه مستلقيًا وهاتفه على صدره، فظنَّا خلودَهُ إلى النوم، ثم لما حاولا إيقاظه ولم يستجب تبينا زُرقةً بجسده ونزيفًا من أنفه، وبعدما وصلا به المستشفى لإسعافه عَلِما بوفاته، وأَوْضَحا أن نجلهما كان دائم اللعب بالألعاب الإلكترونية خاصَّةً لعبة قتالية تُسمى (بابجي Pubg)، وقد شهد شقيق المتوفى بذات مضمون شهادة والديه.

وكلَّفت النيابة العامة خط "نجدة الطفل" بإعداد تقرير حول الواقعة وتقديمه إلى "النيابة العامة"، وكانت تحريات الشرطة قد أثبتت خلوَّ واقعة الوفاة من أي شبهة جنائية، وجارٍ استكمال التحقيقات.