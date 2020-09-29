"الصورة مُفبركة".. مصدر أمني يكشف حقيقة تقييد مسن اعترض على إزالة مخالفة بناء في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة فوتوغرافية لـ "مُسن" مُقيد اليدين أثناء حضوره من محافظة المنوفية بصحبة مواطنين آخرين إلى إحدى المحاكم بالقاهرة× لاتهامهم بالاعتراض على إزالة منازلهم.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة، وأن الصورة المنشورة مُفبركة، حيث إنه لم يسبق ضبط أي من كبار السن في قضايا مخالفات البناء.