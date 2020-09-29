محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: أقام المحامي محمد حامد سالم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة دولة إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون. حملت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية أمام الدائرة الأولى. Advertisements وذكرت الدعوى أن الطاعن فوجئ بسفر المدعو محمد علي إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها بمصر ومنها التهرب الضريبي وأخرى ارتكبها باسم شركته. وتابعت الدعوى أن محمد علي قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب ،فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤلين والوزراء. يذكر أن المقاول محمد علي صادر ضده أحكام بالحبس 11 سنة بتهمة التهرب الضريبي وغرمات تصل لنحو 8 ملايين جنيه في 5 قضايا ضريبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوى قضائية تطالب إسبانيا بتسليم المقاول الهارب محمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.