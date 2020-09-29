القبض على سائق السيارة النقل المُتسبب في حادث دائري المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن سائق السيارة النقل، المتسبب في مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين أعلى دائري المعادي.

كان دائري المعادي شهد حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين اليوم الثلاثاء، وهرعت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث لنقل المتوفيين والمصابين للمستشفى.

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وأسفر الحادث عن حدوث تباطؤ في حركة سير المركبات أعلى الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان وجار رفع حطام الحادث.

وأمر اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور الى المكان، وتم رفع حطام الحادث الذي تسبب في حدوث تباطؤ بحركة سير المركبات أعلى الطريق، ونقل المتوفين و المصابين الى المستشفى.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.