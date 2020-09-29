محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت اليوم تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسماح ببدء أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه لن يسمح للحاصلين على رخص بناء لأكثر من 4 أدوار باستكمال البناء بعد الرابع حتى صدور اشتراطات البناء الجديدة التي ستحددها الدولة.
وأكد محافظ القاهرة أنه تم السماح بعودة أعمال البناء في كل أحياء القاهرة لمن يملك رخصة بناء على ألا يتجاوز الدور الرابع مشددًا على رؤساء الأحياء باستمرار أعمال الرقابة والمتابعة وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر حتى الدور الرابع.. محافظ القاهرة يقرر استكمال البناء بجميع الأحياء بداية من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.