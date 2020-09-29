مصر | إحباط ترويج 1225 شنطة مدرسية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 1225 شنطة مدرسية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (82) قضية مخالفة حيث تم ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 7 عدم الإعلان عن اسعار، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، 23 بيع بازيد من السعر الرسمي، 10 انتاج خبز ناقص الوزن، 11 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 32 بيع (سجائر – أسطوانات ) بأزيد من السعر الرسمي، غش تجارى ضبط شركة جلاسكى لاستيراد شنط مدرسية غير مطابقة للمواصفات بإجمالي 1225 شنطة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.