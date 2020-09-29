مصر | كوكتيل مخدرات.. حبس تجار كيف لإتجارهم في المخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكتيل مخدرات.. حبس تجار كيف لإتجارهم في المخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس ٢٠ تاجر مخدرات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم على أنواع مختلفة من المخدرات.

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهمين.

واصلت مديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات التي تستهدف القضاء على بؤر تجارة المواد المخدرة، وأسفرت حملة عن ضبط 20 متهما بحوزتهم 450 جرام حشيش، و23 جرام هيروين، و150 قرص مخدر، بالإضافة إلى 670 جرام استروكس، و140 جرام شادو، و110 جرامات بودر، و310 جرامات بانجو.

كما أسفرت حملة عن ضبط عدد من المتهمين، بحوزتهم 10 فرد خرطوش محلى الصنع، وبندقية خرطوش ماركة بامب أكشن، وطبنجة بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل أوسيم، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الحشيس، حيث ضبط بحوزته على كمية كبيرة منه

وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف.

القى أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة بأوسيم، وترويجها على عملائه، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من مدينة أوسيم، والمناطق المحيطة بها، مسرحًا لمزاولة نشاطه، في ترويج مخدر الحشيش بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كيس يحتوي على قطع من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.