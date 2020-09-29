مصر | القضاء الإداري ينظر 100 طعنًا على انتخابات " النواب" ويستقبل 49 دعوي جديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري ينظر 100 طعنًا على انتخابات " النواب" ويستقبل 49 دعوي جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 100 طعن قضائي، علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن علي إدراج اسماء بعض المرشحين، وكذلك علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووصل عدد الطعون التى تنظرها المحكمة حتى الأن 100 طعن قابلين للزيادة،فيما تستقبل جدول المحكمة مجددا حوالي 49 ليستمر نظرها والفصل فيها حتي الخميس المقبل كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءًا، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية اليوم الثلاثاء، لتبدء المحكمة الفصل غي الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا "، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.

يشار ان مجلس الدولة، بدأ الأحد الماضي في تلقي الطعون على بدء انتخابات مجلس الشيوخ سواء باستبعاد بعض المرشحين أو بوقف الانتخابات بوجه عام او بالطعن علي استبعاد مرشح لمرشح آخر او لنقص الاوراق المطلوبة للتقديم.