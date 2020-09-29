مصر | القضاء الإداري ينظر 100 طعنًا على انتخابات " النواب" ويستقبل 49 دعوي جديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري ينظر 100 طعنًا على انتخابات " النواب" ويستقبل 49 دعوي جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 100 طعن قضائي، علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن علي إدراج اسماء بعض المرشحين، وكذلك علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووصل عدد الطعون التى تنظرها المحكمة حتى الأن 100 طعن قابلين للزيادة،فيما تستقبل جدول المحكمة مجددا حوالي 49 ليستمر نظرها والفصل فيها حتي الخميس المقبل كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات.
جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءًا، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية اليوم الثلاثاء، لتبدء المحكمة الفصل غي الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا "، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.
يشار ان مجلس الدولة، بدأ الأحد الماضي في تلقي الطعون على بدء انتخابات مجلس الشيوخ سواء باستبعاد بعض المرشحين أو بوقف الانتخابات بوجه عام او بالطعن علي استبعاد مرشح لمرشح آخر او لنقص الاوراق المطلوبة للتقديم.