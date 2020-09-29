مصر | معاينة حريق شقة سكنية بالوايلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر معاينة حريق شقة سكنية بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الوايلي الجزئية اليوم الثلاثاء، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة الوايلى لمعرفة أسباب الحريق والوقوف علي ملابساته وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوايلى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.