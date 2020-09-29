مصر | تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث دائري المعادي

أمرت النيابة العامة بتسليم جثث ضحايا حادث اعلي دائري المعادي لذويهم وصرحت بالدفن.

كما طلبت تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة والفحص وتحديد أسباب الحادث الحقيقية.

كما تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة على السائق السيارة النقل المتسبب فى حادث أعلى دائرى المعادي، وأسفر عن وفاة واصابة 15 شخصًا.

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل أعلى الطريق الدائرى بالمعادى إلى 10 متوفيين.

وكشفت التحريات الأولية ان السيارة الميكروباص كانت قادمة من اسيوط ويوجد عليها 14 راكب سائق واصطدمت بسيارة نقل مما اسفر عن وفاة واصابة 15 شخص.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الاهالى بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى بالقرب من كافور المعادى، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور الى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.