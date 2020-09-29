مصر | "مفبركة"...مصدر يكشف حقيقة صورة المسن المكبل بقضية مخالفة بناء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "مفبركة"...مصدر يكشف حقيقة صورة المسن المكبل بقضية مخالفة بناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن صورة فوتوغرافية لأحد المواطنين "مسن" مقيد اليدين أثناء حضوره من محافظة المنوفية صحبة مواطنين آخرين إلى إحدى المحاكم بالقاهرة لإتهامهم بالإعتراض على إزالة منازلهم.

مؤكدًا أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الصورة المنشورة مفبركة، حيث أنه لم يسبق ضبط أى من كبار السن فى قضايا مخالفات البناء.

وفي سياق أخر، قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن المنوفية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمرارًا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.