مصر | النيابة تحقق في حادث دائري المعادي.. وتستمع للشهود العيان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في حادث دائري المعادي.. وتستمع للشهود العيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من النيابة العامة الي مكان حادث أعلي دائري المعادي والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وأصابة 5 أخرين.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان والمصابين.

كما تحفظت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت سابق على السائق السيارة النقل المتسبب فى حادث أعلى دائرى المعادى وأسفر عن وفاة وإصابة 15 شخصًا.

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وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل أعلى الطريق الدائرى بالمعادى إلى 10 متوفيين.

وكشفت التحريات الأولية ان السيارة الميكروباص كانت قادمة من اسيوط ويوجد عليها 14 راكب سائق واصطدمت بسيارة نقل مما اسفر عن وفاة 10 واصابة 5 آخرون.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الاهالى بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى بالقرب من كافور المعادى، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور الى المكان، وتم رفع حطام الحادث بالكامل، ونقل المتوفين والمصابين الى المستشفى وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.