مصر | دعوى قضائية لإلزام الحكومة بمخاطبة إسبانيا لتسليم محمد علي

وذكرت الدعوي أن الشعب المصري فوجى بسفر المدعو محمد علي عبد الخالق وشهرته المقاول محمد علي، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي والأحكام الصادرة ضد شركته أملاك للمقاولات واتخذ من دولة إسبانيا مقرًا له.

طالبت الدعوي المختصمة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية.

وذكرت الدعوي أيضا أنه في شهر سبتمبر ۲۰۱۹ قام الهارب محمد علي بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع الفيس بوك (أسرار محمد علي) وعلى موقع اليوتيوب.

وأضافت الدعوي أن المقاول الهارب لا زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف رئيس الجمهورية وحرمه وأبناؤه ويقوم بتهديدهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة - وكذلك بسب وقذف الوزراء المصريين مثل وزير النقل كامل الوزيري ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم كذلك يقوم بإهانة المؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري ويحرض ضدهم على الكراهية، وكلتلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظ يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والإتفاقيات الدولية.

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وأكدت الدعوي أن تلك الجرائم التي إرتكبها المدعو محمد علي تتجاوز حدود المعارضة البناءة ومن ثم لا ينطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية كون أن الجرائم التي يرتكبها ضد رئيس الجمهورية وأسرته والوزراء المصريين محظورة دوليا ولا تتمتع بأي حماية قانونية دولية وأصبح هذا الشخص مصدر خطورة على الدولة الإسبانية لإرتكابه المخالفات الخطيرة جدا المنصوص عليها بالمادة 54 في القانون المنظم لحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا التي منها.

الإضرار بعلاقة إسبانية بجمهورية مصر العربية بالتحريض على الكراهية وإثارة الفتنة وإرتكاب جريمة التمييز العنصري ضد المرأة بسبب قيامه بالتحريض على كراهية السيدة حرم فخامة رئيس الجمهورية والتطاول المستمر عليها المجرم دولية من داخل الأراضي الإسبانية.

وأضافت الدعوى أنه لما كان الأمر كذلك وكان رئيس الجمهورية وحرمه وأبناؤه ووزراء الحكومة المصرية يتمتعون بالحماية الدولية طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية التي تم اعتمادها في 14 ديسمبر ۱۹۷۳، وكانتا دولتي مصر وإسبانيا أطرافة في هذه الاتفاقية التي تؤكد على حرمة الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والحماية الخاصة التي يجب توفيرها لهم والتي نصت في بنودها على الإجراءات والتدابير المناسبة الفعالة الرامية إلى منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية نظرا الى ما يشكله ارتكاب مثل هذه الجرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول.