مصر | مصدر: لا توجد بلاغات رسمية في واقعة "عنتيل التجمع"

وقال المصدر: إنه فور ورود بلاغات أو صدور أي قرار من النيابة، سيتم ضبط المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة.

ويقوم رجال الأمن بفحص شكوى أحد الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرفها على شاب داخل صالة جيم واستغلالها جنسيا كما يتم فحص فيديو متداول للفتاة تظهر فية وهى تعرض محادثة جنسية بين الشاب وبين أحد السيدات.

كانت مبادرة «أنتي الأهم» قد قالت فى بيان لها إن فتاة تم استغلالها جنسيا وماديا، من قبل أحد الأشخاص المترددين على إحدى صالات الجيم في منطقة التجمع الخامس.

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وقالت الفتاة في رسالتها للمبادرة: «لا أعرف كيف أصف ما حدث معي، بدأت القصة منذ عدة أشهر.. تعرفت عليه في أحد الجيمات الشهيرة، وكان شاب جذاب ولديه حضور طاغي استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على وجوده».

وأضافت: «تقاربنا سريعا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر.. وجدته حنونا وكريما.. وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها.. سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية لا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية.. أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي ولكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق.. لأكتشف بعد ما بحثت في تليفونه على أشياء كارثية.. فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة».

وتابعت: «قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير، واكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت وكان يتردد عليهن في منطقة غرب الجولف ومحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له.. بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها علاقة غير مشروعة.. ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله.. وعندما واجهته قام بضربي وابتزازاي ولكني قررت أن آخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي خدعهن واستغلهن، وسوف اقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه.. ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثاتها معه.. وأطلب من (أنتي الأهم) أن تقدم لي الدعم وان تقف بجانبي في قضيتي».