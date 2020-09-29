أخبار مصر | مستجدات مبشرة.. 5 مستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مستجدات مبشرة.. 5 مستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن آخر مستجدات بشأن التصالح فى مخالفات البناء، ومنها السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية كافة المستجدات بشأن التصالح فى مخالفات البناء:

السماح بالبناء حتي 4 أدوار فقط:

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء عن السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة.

عدم السماح بالبناء علي أراضي زراعية:

شدد رئيس الوزراء على عدم السماح بأى بناء مخالف على الأراضي الزراعية مرة أخرى، مع معاقبة المخالف وتحويلة لمحكمة عسكرية.

تراجع ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية:

أشار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إلي تراجع لأول مرة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية، التى كانت مستمرة منذ عشرات السنين.

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مبادرة دفع رسوم التصالح:

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد كبير من رجال الأعمال ساهم في مبادرة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء، الذي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساعدة المواطنين الغير قادرين، على دفع الرسوم.

عودة البناء وفق للشروط:

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، علي عودة البناء لفئة معينة وفق 3 شروط تتمثل في امتلاك رخصة بناء بالفعل، والشروع بالبناء بالفعل قبل قرار وقف البناء من خلال وضع بعض الأساسات وخلافه، والشرط الثالث أن لا يتجاوز البناء الدور الرابع.

وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء بالانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلي أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.

- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.

- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.

- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.