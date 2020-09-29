شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تزور «أطفال بلا مأوى» في أسيوط.. وتلتقي مواطنين بـ«ديوان المحافظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوزارة في محافظة أسيوط.

وتابعت الوزيرة عمل مكاتب الوزارة بالمحافظة، منها وحدة الناصرية ومؤسسة رعاية أطفال بلا مأوى ومركزى التأهيل الشامل للبنين والبنات وعيادة تنظيم أسرة.

وتعقد الوزيرة لقاء جماهيري بالديوان العام لإطلاق وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج «فرصة» وإطلاق برنامج «وعي»

ويشارك في اللقاء اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديرة التضامن الاجتماعي.