شكرا لقرائتكم خبر عن صحة السويس تكلف محمد صبري مديرًا للمستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلفت مديرية الصحة بالسويس الدكتور محمد صبري دكتوراة جراحة العظام بالعمل مديرا لمستشفى السويس العام خلفا للدكتور يوسف خليفة، مدير المستشفى السابق. فيما تم تعيين الدكتور يوسف خليفة مديراً عاماً للقومسيون الطبى بالسويس وقدمت مديرية الصحة الشكر له على فترة توليه العمل بالمستشفى، خاصة أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا واستقبال عدد كبير من الحالات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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