شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء اختبارات كشف الهيئة لطلاب المدرسة الرياضية ببنها تمهيداً لإعلان الفائزين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت المدرسة الرياضية ببنها اليوم الثلاثاء فاعليات اختبارات القوام والهيئة للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالصف الأول الإعدادي الرياضي تمهيداً لإختيار 105 طالب من إجمالي 220 طالب كانوا قد تقدموا للإلتحاق بالمدرسة الرياضية.

وقال عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، إنه تم توفير المناخ الملائم لتنفيذ جميع الااختبارات بما فيهم من اختبار القوام وكشف الهيئة مع ااتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، علاوة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات لإنهاء جميع الاختبارات على أحسن وجه مراعاة للحيدة للشفافية.

وأضاف «فتح الباب»، أنه جرى الإنتهاء من المبنى الجديد للمدرسة ليدخل الخدمة قريبا في إطار تحسين العملية التعليمية والبنية التحتية للمدرسة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبة قال السيد عبدالهادي مدير المدرسة الرياضية ببنها، إن جميع الطلاب قامو اليوم الثلاثاء بإجراء الاختبارات الأخيرة للقوام والهيئة تمهيدا لإعلان الطلبة الفائزين.

أضاف «عبدالهادي»، أن جميع الاختبارات تمت بمنتهى الحيادية والشفافية وأشرف عليها مدربين ذو كفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان اسماء الطلبة الفائزين في أقرب وقت.

وأوضح «عبدالهادي» أن كثافة الفصل بالمدرسة لايتعدى 35 طالبا مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب بالمشاركة الفعالة داخل الفصل، وهو ما ينعكس على التحصيل العلمي والإستيعاب خلال العملية التعليمية، مشيراً إلى أن الطلاب يقوم بتدريبهم داخل المدرسة مدربين متخصصين حاصلين على أعلى الشهادات والدورات الرياضية من التدريب الرياضي، ومن بينهم مدربين كانوا طلاب.

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اختبارات كشف الهيئة لطلاب المدرسة الرياضية ببنها

اختبارات كشف الهيئة لطلاب المدرسة الرياضية ببنها

اختبارات كشف الهيئة لطلاب المدرسة الرياضية ببنها

اختبارات كشف الهيئة لطلاب المدرسة الرياضية ببنها