شكرا لقرائتكم خبر عن براءة رجل أعمال من تهمة إنشاء مباني مخالفة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح مستأنف الغردقة، في القضية رقم 2340 لسنة 2013 جنح مستأنف الغردقة والمقيدة برقم 4780 لسنة 2010 جنح أول الغردقة، ببراءة على محمد على سليمان خليل، مما أسند للمتهم من إتهام.

وتم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وعدم تحرير محضر إيقاف للأعمال وعدم إعلان محضر المخالفة، وحيث إن ما قدم للمحكمة من أوراق تثبت براءة المتهم، والتشكيك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وأن المتهم لم يقم بإنشاء المباني بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الأمر الذي معه قضت المحكمة بالبراءة إعمالا لنص المادة 304 / 1 إجراءات جنائية.

وقضت المحكمة بالبراءة بحكم نهائي.