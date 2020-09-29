شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر- إيطاليا» أول مطور عقاري «قطاع خاص» يبدأ تسليم مشروع بـ«العاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نستعد لتسليم المرحلة الأولى من مشروع «البوسكو» نهاية العام الجارى قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «مصر- إيطاليا» العقارية، إنها تستعد حاليًا لتسليم المرحلة الأولى من مشروع «البوسكو» نهاية العام الجارى، مبكرًا عن موعده المخطط له في 2021، وإن الشركة استطاعت أن تحجز لنفسها لقب أول مطور عقارى من القطاع الخاص يبدأ تسليم مشروع بالعاصمة الإدارية، ما يعكس جدية الشركة والتزامها بوعودها للعملاء.

وأشار «العسال» إلى استعانة الشركة بـ8 شركات مقاولات ومكاتب استشارية لتسريع معدلات العمل في المشروع، حيث تم تنفيذ كامل خرسانات 350 فيلا ويجرى حاليا الانتهاء من الأعمال الخارجية والواجهات.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من «البوسكو»، أوضح «العسال» أن معدلات الإنجاز بلغت 86% من الهيكل الخرسانى والمبانى الخاص بالفيلات، كما قامت الشركة مؤخرا بتنظيم زيارات لملاك الوحدات لموقع المشروع، لمتابعة أحدث تطورات الأعمال الإنشائية بوحداتهم أولًا بأول، ورؤية نماذج جاهزة للفيلات ووحدات التوين هاوس، للوقوف على الموقف التنفيذى ورؤية الشكل النهائى لمنازلهم المستقبلية في المجتمع المتكامل بـ«البوسكو»، الذي يتمتع بموقع متميز مطلا على النهر الأخضر ومحور محمد بن زايد، بالإضافة إلى قربه من دار الأوبرا ومنطقة المعارض، والحى الحكومى، والقصر الرئاسى.

وأعلن «العسال» عن إطلاق مرحلة جديدة من البوسكو بالعاصمة الإدارية «The Meadows»، والتى تتكون من وحدات محدودة مخصصة «تاون هاوس- فيلات مستقلة- توين هاوس- شقق فاخرة». وتقدم «مصر- إيطاليا» لعملاء «The Meadows» تسهيلات وخطط سداد جديدة تشمل 5% مقدم وأقساط متساوية على فترات تصل لـ9 سنوات. وتقوم شركة «مصر- إيطاليا» العقارية، بتنفيذ (البوسكو) بإجمالى استثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه.

شركة «مصر- إيطاليا» العقارية