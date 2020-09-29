شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حاتم عبدالغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة غاز الأقاليم، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا وكمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من مهندسىي شركة غاز الأقاليم، ناقش خلاله الموقف التنفيذي لتوصيل الغاز للمنازل والوحدات السكنية بالمحافظة.

قام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة غاز الأقاليم بعرض أعمال الشركة داخل المحافظة، مُوضحًا أنه تم حتى الآن في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 135 ألف و830 وحدة سكنية بتكلفة مالية وصلت إلى 280 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذه التوصيلات سوف توفر حوالي 2.4 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 2 محطة بمدينة قنا لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي ويجري إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لعدد 3 محطات أخرى، مضيفًا أنه جاري التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنطقتين الصناعيتين «هو» نجع حمادي و«كلاحين» قفط بالكامل، حيث يعتبر الغاز الطبيعي من أهم محفزات الاستثمار وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 264 مليون جنيه، كما يجري إعداد الدراسات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى التجمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة قنا الجديدة ومدينة غرب قنا.

وناقش «الداودي» الخطط المستقبلية لاستكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على تقديم خدمة حضارية للمواطنين وإحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانات البوتاجاز في جميع المنازل والوحدات السكنية والمنشآت التجارية، مُوجهًا بضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الخطط المستقبلية التي تمت مناقشتها والالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها.