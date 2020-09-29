شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريركية الإسكندرية للروم» تعلن تدشين أول دير أرثوذكسي في تنزانيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للأقباط الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم، تدشين دير جديد في أفريقيا يتبع أسقفية أروشا ووسط تنزانيا.

وبحسب الموقع الرسمي للبطريركية، جرى تدشين أول دير أرثوذكسي في أبرشية أروشا وتنزانيا الوسطى، وإقامة أول قداس إلهي فيه، حيث ترأس خدمة القداس الإلهي في كنيسة الدير، الأسقف أغاثونيكوس، أسقف الإبراشية، من أروشا وسط تنزانيا في المقر المقدس للأسقفية بمنطقة Kidamali بمشاركة عدد من الكهنة اليونانيين والكهنة التنزانيين.

وعقب الصلاة، تم تكريس كنيسة الدير لرئيس الملائكة ميخائيل والقديس بايسيوس (فيليشكوفسكي) من دير نيامت في رومانيا، حيث ساهمت العديد من الأديرة والرعايا من أبرشية Iași في تشييد الكنيسة.

كما تم وضع حجر الأساس لتشييد عدد من القلايات والملحقات اللازمة لخدمة الدير بشكل مناسب، مع مجتمعه الصغير من الراهبات،الأم إيرينا وريسافور نون سوفرونيا من رومانيا، واثنان من تنزانيا مبتدئين هما الأخوات تيكلا وماريا.

تدشين أول دير أرثوذكسى فى تنزانيا .. ووضع حجر أساس "قلايات" لخدمة الراهبات

تدشين أول دير أرثوذكسى فى تنزانيا .. ووضع حجر أساس "قلايات" لخدمة الراهبات

تدشين أول دير أرثوذكسى فى تنزانيا .. ووضع حجر أساس "قلايات" لخدمة الراهبات