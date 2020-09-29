شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع المقبل منتدى الحوار الثقافي بأكاديمية الأوقاف لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ليكون جسر حوار بنّاء بين الأئمة والمثقفين وكبار الإعلاميين والكُتّاب في مختلف المجالات الثقافية.
وقال وزير الأوقاف: كما يطلق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال أكتوبر المقبل صالون الأوقاف الثقافي لمناقشة أهم القضايا العصرية على الساحة الفكرية والوطنية، إيمانا من الوزارة بأهمية الحوار الجاد البنّاء في مختلف القضايا، وإيمانًا منها بالرأي والرأي الآخر وبحق التنوع والاختلاف، وسعيًا لاتساع وثراء الأفق الثقافي وتنوعه لدى الأئمة والواعظات، والإسهام في إحداث حالة حراك فكري وثقافي واسعة ومتنوعة تتسع لكل الآراء، وتكون قادرة على التواصل الحواري الهادف، بعيدا عن كل ألوان العصبية والتشنج، وتعمل على إرساء قيم الحوار ومتطلباته وأخلاقه ومبادئه، في تناول شجاع لكثير من القضايا المطروحة والمثارة على الساحة الفكرية والعصرية .
وأضاف: كما نعمل من خلال هذه الفعاليات على صقل مواهب الأئمة والواعظات في مجالات الثقافة والإعلام وتقديم المتميزين منهم للمشاركة في هذه الفعاليات مع قادة الرأي والفكر وكبار المثقفين والكُتّاب لإكساب المتميزين من الأئمة والواعظات الخبرات والمهارات اللازمة والمطلوبة في هذا المجال.
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