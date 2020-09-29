شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف وظيفة برواتب تصل إلى 5500 جنيه بالقطاع الخاص.. والتقديم مجاني في أكتوبر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة القوى العاملة، أن ما يقرب من 6 آلاف و193 فرصة عمل، لاتزال شاغرة ومتاحة في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 57 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، يتم التقديم على الموقع الالكتروني «برنامج طالبي العمل» www.manpower.gov.eg تحت مسمى «النشرة القومية للتشغيل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وقال إن فرص العمل المتوفرة تشمل: 390 سائق رخصة خاصة مهنية، و215 ضابط أمن، و4500 فرد أمن مؤهل عالي ومتوسط، و1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية، و167 فنى إنتاج و700 مساعد إنتاج، و435 فني صيانة وتجميع وتغليف، و310 فنى كهرباء وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر، وسباكة ولحام مؤهل وبدون، و1000 ممثلين خدمة عملاء براتب يصل إلى 2500 جنيه، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة.

كما تشمل الفرص مهندسين إنتاج، ومهندسين جودة، ومهندسين ميكانيكا باور وكهرباء تحكم، ومدرسين لغة ألمانية، وأخصائيين خدمات مالية، ومحاسبين، ومدير مبيعات، ومندوبين مبيعات، وفنى كمبيوتر وأخصائي تغذية علاجية، وممرضي عمليات وأدوار، وعمال خياطة، ومشرفي أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، وعمال عاديين، وسائقين كلارك.

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر

برواتب تصل الي 5500 جنيه أكثر من 6 الآف وظيفة متاحة حتي نهاية أكتوبر