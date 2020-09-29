شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الدور الثانى لطلاب الدبلومات الفنية بدون حالات غش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخر أدى 4 آلاف و85 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان في (20) مادة فترة أولي، في آخر أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أي ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.