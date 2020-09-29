شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 104 أطنان لحوم صكوك أضاحى فى 25 محافظة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن قطاع المديريات الإقليمية، بوزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة، فى توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع التاسع على التوالي ، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل وحتى الخميس 8 أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه سيتم توزيع (104) أطنان على 25 محافظة هى : ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية – شمال سيناء – كفر الشيخ – الأقصر – أسوان – دمياط – بور سعيد – مطروح – جنوب سيناء – الوادي الجديد ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (970) طن حتى الآن .

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وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن قيمة الصك بسعر 1800 جنيه يتم تحويله إلى 18.5 كيلو لحوم صافى مشفاه من أجود اللحوم، مؤكدا أن الإقبال على صكوك الأضاحى في تزايد مستمر حيث كان في أول عام حصيلة بيع الصكوك 32 مليون جنيه ، ثم 48 مليون جنيه ثم 64 مليون جنيه ثم 105 مليون جنيه، وهذا العام 115.5 مليون جنيه، ما يؤكد ثقة المضحين في المشروع والعاملين عليه، وثقتهم بأن ما يدفعونه من مبالغ مالية تصل إلى مستحقيها، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فاقد في اللحوم، حيث تتسلم الوزارة من الشركة التابع لوزارة التموين اللحوم صافى بدون جلود أو دهون، قائلاً: "يتم بيع الجلود والدهون وكل فاقد من الذبيحة وتحويل ثمنها إلى لحوم ، لضمان أن ما يدفعه المضحى من صكوك للأضاحى يصل كاملا لحوم للمستحقين".