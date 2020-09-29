شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستقبل سفير المجر بالقاهرة ويدعوه لحضور أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أندراس كوفاكس، سفير دولة المجر الجديد فى إطار زيارات التعارف التى يقوم بها الوزراء وكبار المسئولين، وتناول اللقاء العلاقات المصرية المجرية المتميزة بوجه عام لاسيما فى مجال الموارد المائية والرى.

كما تناول اللقاء الإشارة إلى أسبوع القاهره للمياه وتم توجية الدعوة لدولة المجر للمشاركة فى عدد من الجلسات الفنية من خلال المشاركه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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ويقام الأسبوع فى نسخته الثالثة تحت عنوان " الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة" خلال الفترة 18-22 أكتوبر 2020.

الجدير بالذكر أن برنامج الفعاليات سيتضمن عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسه علمية وفنية تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافه إلى عقد إجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية ، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه.