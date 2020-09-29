شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الروم الأرثوذكس تدشن أول دير لها فى تنزانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، عن تدشين البطريركية - بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا - لأول دير أرثوذكسى فى إيبارشية أروشا وتنزانيا الوسطى. وقال الأنبا نقولا، فى بيان، إنه تم الاحتفال بتدشين أول دير أرثوذكسي في إيبارشية أروشا وتنزانيا الوسطى، وإقامة أول قداس إلهي فيه، وقد ترأس خدمة القداس الإلهي في كنيسة الدير الأسقف أغاثونيكوس، أسقف الإيبارشية، من أروشا ووسط تنزانيا في المقر المقدس للأسقفية بمنطقة Kidamali بمشاركة عدد من الكهنة اليونانيين والكهنة التنزانيين.



الدير الجديد



الدير الجديد

وتم تكريس كنيسة الدير لرئيس الملائكة ميخائيل والقديس بايسيوس "فيليشكوفسكي" من دير نيامت في رومانيا، حيث ساهمت العديد من الأديرة والرعايا من أبرشية Iași في تشييد الكنيسة.

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الدير الجديد

وبعد القداس تم وضع حجر الأساس لتشييد عدد من القلايات والملحقات اللازمة لخدمة الدير بشكل مناسب، مع مجتمعه الصغير من الراهبات: الأم إيرينا وريسافور نون سوفرونيا من رومانيا، واثنان من تنزانيا مبتدئتين هما الأخوات تيكلا وماريا.