شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحى الأوقاف إلى 4 محافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف من مجزر البساتين، إلى محافظات "الشرقية - الإسماعيلية – دمياط – بورسعيد"، بواقع 4 طن لمحافظتى "الشرقية – الإسماعيلية"، و 3 طن لمحافظة دمياط ، و2 طن لمحافظة بور سعيد، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

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وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم إن ما تم توزيع من لحوم صكوك أضاحى حتى الآن وصل إلى 854 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وشددت الوزارة على أن غرفة العمليات تواصل عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع .