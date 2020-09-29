شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن دعم الدولة لاشتراكات المترو رغم الزيادات الأخيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء، فى 7 معلومات كل ما يريدون معرفته عن دعم الدولة لأسعار تذاكر المترو بعد الزيادات الأخيرة وتخفيضات الاشتراكات من خلال الإنفوجراف التالى..

ـ لا تزال الدولة تدعم أسعار تذاكر المترو بنسبة لا تقل عن 40%.

ـ تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن موحدة بنصف جنيه لأى عدد من المحطات.

ـ متوسط التخفيضات فى اشتراكات المترو لا تقل 40%.

ـ تخفيضات اشتراكات الطلبة تصل إلى 99%.

ـ تخفيضات اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98%.

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ـ تخفيضات اشتراكات كبار السن تصل 70%.

ـ المترو لا يزال الأرخص والأسرع والأسهل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.



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