- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن دعم الدولة لاشتراكات المترو رغم الزيادات الأخيرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء، فى 7 معلومات كل ما يريدون معرفته عن دعم الدولة لأسعار تذاكر المترو بعد الزيادات الأخيرة وتخفيضات الاشتراكات من خلال الإنفوجراف التالى..
ـ لا تزال الدولة تدعم أسعار تذاكر المترو بنسبة لا تقل عن 40%.
ـ تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن موحدة بنصف جنيه لأى عدد من المحطات.
ـ متوسط التخفيضات فى اشتراكات المترو لا تقل 40%.
ـ تخفيضات اشتراكات الطلبة تصل إلى 99%.
ـ تخفيضات اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98%.
ـ تخفيضات اشتراكات كبار السن تصل 70%.
ـ المترو لا يزال الأرخص والأسرع والأسهل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
1
2
3
4
كانت هذه تفاصيل خبر 7 معلومات عن دعم الدولة لاشتراكات المترو رغم الزيادات الأخيرة.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.