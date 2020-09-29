شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يتعدى على المعلمين بمدرسة فى بولاق الدكرور.. والتعليم تحقق فى الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، إن عاملا بمدرسة الأحلام التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية هدد معلمى المدرسة وتعدى على بعضهم بالألفاظ والضرب لرفضهم بقائه فى المدرسة، مما أثار الرعب بين المعلمين وتم استدعاء الشرطة للتحقيق فى الواقعة.

من جانبه، نفى أيمن عبد الواحد مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية تعدى العامل على أعضاء هيئة التدريس بالضرب، مؤكدا أنه بالفعل هدد المعلمين بالألفاظ ولكن لم يتعدى عليهم، موضحا أن العامل يرغب فى العمل بالقوة بحجة أن لديه أطفال وأسرة، موضحا أنه تم إخطار مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالواقعة وجار التحقيق فيها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.



وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)

- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.



- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.



- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوع (مدة الفصل الدراسي.

