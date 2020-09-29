شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تؤكد طرح منتجات طالبات التعليم الفنى المتدربات بالقومى للمرأة بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة الخارجية والصناعة، إن الإنجاز والعمل فى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان سببا أساسيا فى توليها منصب وزارة الصناعة، مشيرة إلى أن اسم برنامج "هى تقود"، كن أكثر الأشياء التى لفتت انتباهها، نظرا لأن السيدات فعليا تقود، خاصة طالبات التعليم الفنى بالتزامن مع اهتمام الدولة بالكامل خلال الفترة الحالية بالتعليم الفنى، موجهه الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لما لمسته من فخر طالبات التعليم الفنى بمدارسهم.

وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر المنعقد الآن، بالمجلس القومى للمرأة،: كما نوجه الشكر لوزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، لما يبذله من مجهود فى ملف الجامعات التكنولوجية، قائلة للطالبات من خريجى التعليم الفنى: أنتم طاقة نور فى ظل كل ما نشهده، هناك أمل وأنا كبير وسريع، لذا لدينا معرض تراثنا للحرف اليدوية، تم عقده العام الماضى بمشاركة 500 مشارك العام الماضى، وسيتم تخصيص مساحة لطالبات التعليم الفنى، لطرح المشروعات، ليس فقط لأنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل لكى يفرح بينات مصر، خاصة أننا الآن فى العصر الذهبى للمرأة في مصر.

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وتابعت: أطالب المجلس القومى للمراة، بموافاتى بأسماء الطالبات من التعليم الفنى ممن لديهم مشروعات، لتوفير ورش صغيرة لتدريبهم لحين يصبحوا قادرين على تحويلها لمشروعات حقيقة، وسنوفر الأماكن والتمويل وتيسيرات، وسنحاول برعاية تلك الطالبات حتى يصبحوا صاحبات مشروعات، معبرة عن فخرها بطالبات التعليم الفنى.