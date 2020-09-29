شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد جمال عبد الناصر يكشف سر عشق المصريين لجده: بسبب إنسانيته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جمال خالد عبد الناصر، حفيد الزعيم جمال عبد الناصر، إنه يفخر بسيرة الزعيم الذى أحبه الشعب والوطن العربى لأسباب عديدة منها إنسانيته وانحيازة للفقراء وفكر العروبة الذى كان منهجا أساسيا له، متحدثا عن الوحدة بين مصر وسوريا والذى كان مطلبا سوريا للخروج من الصراعات الداخليه لها، فكانت استجابة سريعه من مصر لانقاذ سوريا، وظهرت الجمهورية العربية المتحدة إلا أن عناصر القوى داخل سوريا أدت لفشل الوحدة المصرية السورية.

وحول الوضع الراهن قال: "لقد اقتربنا من الحلم الآن، وجميع العالم يدرك ذلك واقتربنا من استعادة القوة، مؤكدا أن قوة مصر فى التمسك بالانسانية والعروبة لتقوم مصر بدورها القومى العربى بحكم موقعها وتاريخها الذى فرض عليها دورها الإقليمى، وأعداء مصر أدركو ذلك وبدأوا يبحثون عن مصادر الطاقة وأهمها البترول وعرقلة دور مصر الإقليمى للحصول عليه.

جاء ذلك فى إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بزعمائها الراحلين على اختلاف توجهاتهم، حيث نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "عبد الناصر نصف قرن على رحيله" بمشاركة الدكتور أحمد يوسف؛ استاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي؛ استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، وطارق الشناوي؛ الناقد السينمائي، و أحمد الجمال؛ الكاتب الصحفى.

جدير بالذكر ان مكتبة الاسكندرية قد انشات موقعاً الكترونياً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو أحد المواقع الوثائقية الذى يحصر جميع انواع الوثائق المتعلقة بالرئيس ، وقد تم بناء الموقع بالتعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة جمال عبد الناصر، يحتوى الموقع على العديد من الوثائق السمعية والبصرية والتى تتضمن:51.251 صورة فوتوغرافية 1.124 بورتورية، 1.360 خطبة مسموعة ومقروءة، 1.190 فيلم تسجيلى وثائقى ، بالإضافة أغانى الثورة والقصائد الشعرية ومؤلفات عبد الناصر.

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