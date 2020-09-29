شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الحكومة المصرية.. فتح موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية لحجز اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالى البحث العلمى، فتح موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية أمام طلاب الشهادات الفنية الصناعية 2020 لتسجيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بداية من الخميس المقبل 1 أكتوبر.

وقالت وزارة التعليم العالى إنه فى إطار الجدول الزمنى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020 يسر وزارة العالى والبحث العلمى أن تعلن امام طلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة اثناء اداء هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالأتى :-.

• الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

• ‏- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

• ‏- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

• ‏- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بنى سويف التكنولوجية.

•بالإضافة إلى ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وذلك فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أنه تيسيرًا على أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2020 والراغبين فى الالتحاق بإحدى هذه الكليات، تقرر فتح موقع التنسيق الالكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) - الكليات التكنولوجية) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/10/2020 حتى يوم الجمعه الموافق 2/10/2020 على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم السبت الموافق 3/10/2020 حتى يوم الاثنين الموافق 5/10/2020.