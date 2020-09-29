شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية تعلن تدريب متطوعين بالعمل المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر من تدريب 11 متطوعا على مهارات إدارة الوقت والعرض والتقديم، ضمن برنامج التنمية الشاملة الذي تتبناه المؤسسة بمراكزها المجتمعية بعين شمس ومدينة السلام.

وذكرت الكنيسة في بيان لها اليوم، يعمل برنامج التنمية الشاملة فى إحدى مكوناته على دعم المهارات و الكفاءات الشخصية للشباب من المتطوعين لتحسين مساهمتهم فى العمل على خدمة مجتمعاتهم بفاعلية من خلال المساعدة فى طرح أنشطة البرامج التربوية و التنموية التى يتمتنفيذها مع المستفيدين عبر البرامج المختلفة لمؤسسة الرعاية الأسقفية.

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مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر. فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.