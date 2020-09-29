شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب تنتهى من إصلاح عطل محطة مسطرد وإعادة الخدمة لـ11 منطقة متأثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة أن شركة مياه الشرب انتهت من اصلاح العطل بمحطة مياه مسطرد وعودة غزيات الكهرباء، والانتهاء من تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة، وجارى عودة المياه للمناطق المتأثرة "الشيراتون– منشية البكرى– الماظة- أرض الجولف – أسما فهمى – عمارات المدفعية – بعض مناطق مصر الجديدة – بعض مناطق الزيتون- بعض مناطق عين شمس – الواحة – الكيلو 4.5 – صقر قريش – الحي العاشر".

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كانت أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون– منشية البكري– الماظة- أرض الجولف – أسما فهمي – عمارات المدفعية– بعض مناطق مصر الجديدة – بعض مناطق الزيتون- بعض مناطق عين شمس – الواحة – الكيلو 4.5 – صقر قريش – الحي العاشر)، وذلك نظرا لانقطاع التيار الكهربائى عن محطة مياه مسطرد بالإضافة إلي تغيير أحد المحابس الرئيسية بالمحطة.

وأبدت الشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن ارادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضى.