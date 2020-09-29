شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيش على الفنادق العائمة بالأقصر قبل إعادة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الثلاثاء لجان الفحص المشتركة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية، أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

وقال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة، إن اللجنة ستقوم بمعاينة التفتيش السياحى بصفة عامة، بالإضافة إلى معاينة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة.

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وتتضمن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة شرط حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، شرط إلزامي للتشغيل.

أما بالنسبة للمراسي الخاصة بالفنادق العائمة، فوفقا للضوابط فإنه يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة (النزلاء-العاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).

واستأنفت مصر حركة السياحة الوافدة اليها اعتبارا من أول يوليو الماضي وذلك إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولي، كما قامت بإستئناف حركة السياحة الثقافية اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.